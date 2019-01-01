الفيصلي يرفض تأجيل مواجهته أمام النصر ويعطي حلًا واحدًا

الفيصلي يرغب في عدم الإخلال ببرنامج الفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفضت إدارة نادي الفيصلي تأجيل مباراة فريقها أمام النصر ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية تأجيل اللقاء بسبب انشغال الملاعب بـ"موسم الرياض"، حيث تقام المباراة يوم 5 أكتوبر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفيصلي رفض تأجيل اللقاء وتمسك بإقامتها في نفس ميعادها خلال شهر أكتوبر.

وأشارت الصحيفة أن الفيصلي رفض التأجيل أكثر من 24 ساعة، رغبة منهم في عدم إرباك برنامجهم خلال الموسم الحالي.

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ورحبت إدارة الفيصلي بتأجيل مباراة النصر لمدة 24 ساعة في حالة إقامتها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وهو ما يتعارض مع موعد لقاء الفيحاء والأهلي.

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي، منافسة قوية بين جميع الأندية من أجل المنافسة على اللقب بكل قوتهم خلال الجولات المقبلة.