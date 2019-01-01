الانتقالات

الفيصلي يعلن استعارة أحمد أشرف من الهلال لمدة عام

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أحمد أشرف ينتقل إلى الفيصلي لمدة موسم على سبيل الإعارة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت إدارة نادي الفيصلي، التعاقد بشكل رسمي مع أحمد أشرف لاعب نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاية، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيصلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها التعاقد مع أحمد أشرف، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقدمت إدارة الفيصلي شكرها إلى الهلال، بعد التوقيع بشكل رسمي مع أحمد أشرف لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقام أحمد أشرف بالتوقيع مساء اليوم في مقر نادي الفيصلي، بمدينة حرمة، وذلك لينضم لصفوف الفريق لمدة موسم واحد.

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وشارك أحمد أشرف مع الهلال الموسم الماضي في10 مباريات فقط، حيث لعب كبديل بواقع 302 دقيقة.

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