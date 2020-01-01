فيديو| ملائكة ينضم للحراس الهدافين - الفيصلي يخطف تعادلًا قاتلًا أمام الفتح

تعادل قاتل +90

خطف الفيصلي تعادلًا مثيرًا خارج أرضه أمام الفتح بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوستافو افتتح التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية، بعدما استقبل عرضية متقنة من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 66، تصدى حارس الفتح لضربة جزاء سددها يوسف الجبلي، لكنه لم يمسك بكرته، ليلحق بها الجبلي ويسكنها الشباك مدركًا التعادل لفريقه.

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الفتح عاد وتقدم من جديد قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بأقدام سفيان بن دبكة، بعدما استلم عرضية أرضية من الجهة اليسرى.

وشهدت الدقيقة 90 إدراك الفيصلي التعادل للمرة الثانية، فقد تقدم حارسه مصطفى ملائكة في ضربة ركنية، ثم استلم كرة عرضية، حولها برأسية قوية في الشباك، ليخطف نقطة ثمينة لفريقه.

بهذا الهدف أصبح ملائكة أول حارس مرمى في الدوري السعودي يحرز هدفًا من غير ضربة جزاء، وثاني الحراس المسجلين بالموسم الجاري بعد عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال.

التعادل رفع رصيد رفاق ملائكة إلى النقطة 28 في المركز السابع، بينما يأتي الفتح في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقطة.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، حقق الرائد الفوز أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأول.

أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الأول في الدقيقة 14 عن طريق جهاد الحسين، لكن عاد أبها وأدرك التعادل في الدقيقة 71 بهدف فرأس الشواط.

وخطف ماركو بيريز الفوز للرائد بإحرازه الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.

الفوز رفع رصيد الرائد إلى النقطة 30 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع.