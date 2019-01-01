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الفيصلي السعودي يعلن التعاقد مع البرازيلي رافاييل داسيلفا

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الفيصلي يتعاقد مع مدافع برازيلي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الفيصلي السعودي، برئاسة فهد المدلج، عن التوقيع مع اللاعب البرازيلي رافاييل دا سيلفا، للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

الفيصلي يستعد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بتدعيم صفوف فريقه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الفيصلي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع رافاييل داسيلفا لمدة موسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتم توقيع العقود بعدما اجتاز اللاعب البرازيلي رافاييل الاختبار الطبي، وذك ليوقع لمدة موسم واحد.

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اللاعب صاحب الـ27 عامًا، يلعب في مركز المداف، وطوله 190 سم ووزنه 83 كيلوجرام.

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داسيلفا سبق له ولعب في أندية بوايسبورت وكريسوما وبوافيستا البرتغالي، قبل الانتقال لصفوف نادي الفيصلي.

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