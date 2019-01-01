مباراة الفيصلي تسبب أزمة لنادي النصر

ما تفاصيل أزمة مباراة النصر والفيصلي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تسبب قرار نقل مباراة الفيصلي والنصر إلى المجمعة في أزمة كبيرة لحامل لقب الدوري السعودي الذي رفض خوض اللقاء خارج ملعبه.

النصر سيواجه الفيصلي في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفض العالمي نقل اللقاء خارج ملعبه لأنه سيضطر إلى خوض 4 مباريات متتالية خارج الديار وهو ما يخالف لوائح الاتحاد السعودي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أنّ النصر سيلعب ضد الأهلي ثم الفيصلي ثم الرائد ثم الهلال خارج الديار وهو أمر مرفوض.

ومن المرجح أن تنظر لجنة المسابقات في القرار إما بإعادة المباراة إلى الرياض أو تأجيل اللقاء لحين خوضه في ظروف أخرى.

النصر ودّع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي بعد الخسارة من السد القطري.