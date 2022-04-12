ألفيش يطلب من ميسي العودة: لنرقص رقصة أخيرة!

طلب دانييل ألفيش نجم برشلونة من زميله السابق ليونيل ميسي العودة للنادي الكتالوني من جديد بعد أن رحل الأخير لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألفيش لصالح "سبورت"، وأكد خلالها أن عودة ميسي ستمثل الكثير بالنسبة له كمشجع ولاعب لبرشلونة.

وقال ألفيش: "لا أريد الحديث عما يفكر فيه أو عما يريد أن يفعله، أريده أن يعود لنرقص رقصة أخيرة سويًا هنا في برشلونة، لما لا؟".

وأضاف: "لا يوجد مكان أفضل من هنا، لا يمكننا أن نكون أفضل دون برشلونة، لقد رحل وحاول التجربة، وحان الوقت للعودة لمنزله لو أراد ذلك".

وأكمل: "سأحاول أن أقدم كل ما لدي طالما كنت مع برشلونة، هكذا أفعل عندما أكون في مهمة، سنخبركم بمستقبلي عند انتهاء الموسم".

وينتهي عقد ألفيش في صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولن ينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان قبل نهاية الموسم المقبل.