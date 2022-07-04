"ألفيش مفيد فقط للإعلام وليس في الملعب" .. واللاعب يرد

ميجيل هيريرا يرفض ربط اسم فريقه بداني ألفيش واللاعب يرد!

يبحث داني ألفيش عن نادي جديد بعد نهاية مغامرته مع برشلونة بعد 6 شهور في الكامب نو، أظهر فيهم البرازيلي قدرته على اللعب بالرغم من وصوله لسن ال39 عامًا.

ألفيش خاض 14 مباراة مع برشلونة، لعب فيها 1098 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة وبعد نهاية الموسم اختار برشلونة عدم التجديد للاعب البرازيلي والسماح له للبحث عن نادي جديد

اللاعب البرازيلي يرغب في لعب كرة القدم بشكل منتظم من أجل إظهار قدرته، والمنافسة على مكان في قائمة منتخب البرازيل المستدعى للمشاركة في كأس العالم 2022 قطر والتى تبدأ في نوفمبر القادم.

هيريرا يسخر من داني ألفيش

ارتبط ألفيش باللعب لنادي تيجريس أونال المكسيكي، لكن ميجيل هيريرا استبعد احتمال التعاقد معه بسبب عمره، حيث يرى المدرب إنه كبير في السن بحيث لا يستطيع أن يمنحه وقت مشاركة بشكل منتظم في المباريات.

وقال ميجيل هيريرا: "أحاول تجديد اللاعبين الشباب في الفريق، لذلك لن يكون هناك مكان لداني ألفيش هنا، وجود لاعب في هذا العمر يعني الاسم الكبير وسيكون شيء رائع لوسائل الإعلام أكثر منه لما يقدمه على أرض الملعب".

وأضاف: "أنا أحب داني ولكن الشخص الذي لعب مع بيب جوارديولا اليوم مع تقدمه في العمر أصبح مثل القنبلة، أسم لامع، لكن لن يكون مفيدًا بحصوله على الوقت الذي يمكنه فيه مساعدتنا، ربما سيلعب بطولة جيدة، لكن ليس بانتظام".

رد داني ألفيش

ورد داني ألفيش على تصريحات المدير الفني المكسيكي عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حيث كتب: "الرجل اللعين يدير الوقت الآن".

El pinche güey maneja el tiempo ahora!! 😂 https://t.co/260Ffg1v47 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 2, 2022

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