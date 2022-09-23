ألفيش: كيف لا أحترم رونالدو؟ وأنا أقرب لكريستيانو من ميسي

داني ألفيش يشبه نفسه بكريستيانو رونالدو

تحدث داني ألفيش لاعب بوماس المكسيكي، عن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ومهاجم مانشستر يونايتد الحالي، كما كشف الظهير البرازيلي عن علاقته بالهداف البرتغالي.

داني ألفيش واجه رونالدو لسنوات طويلة أنثاء تواجد الثنائي في الدوري الإسباني، حينما مثل رونالدو نادي ريال مدريد، بينما ارتدى ألفيش قميص برشلونة في كلاسيكو الأرض.

وأكد البرازيلي أنه يمكنه التحدث بحرية عن رونالدو بعد رحيله عن برشلونة.

ماذا قال ألفيش عن رونالدو؟

وقال ألفيش: "على وجه الخصوص أنا أحب كريستيانو، الآن بما أننا لم نعد في برشلونة ضد مدريد، لأنه يبدو دائمًا أنه لا يمكنك التحدث، لكن الآن يمكنني التحدث".

وأضاف: "يمثل كريستيانو مثالاً لنا جميعًا أنه ليس لديه الكثير من الجودة فقط، بل يأتي كل هذا من خلال العمل الجاد وجعله هذا يظل دائمًا منافس شرس، لقد جسد هذا وأحترمه كثيرًا، حتى عندما لعبت ضده، أتيحت لي الفرصة الأخيره لأعترف بمدى تقديري له".

وواصل: "لقد وصل الأمر بيننا سابقًا إلى نقطة حاولت فيها التحية عليه ولم يرد، الأمر الذي أثار جدلاً، وفي حفل البالون دور كان لدينا شجار هناك، لم يرحب بي ولكن من أجل ما كان يثأر في الخارج. كيف لا أحترم كريستيانو، الرجل الذي حقق كل شيء بجهده، كل ما فعلته في حياتي كان مبنيًا على الاحترام والتفانى في العمل".

وأتم داني ألفيش حديثه بالقول: "إذا أجريت مقارنة فأنا كلاعب سأكون أقرب لكريستيانو من ليونيل ميسي، أقول أنني تماثل آخر مع كريستيانو بسبب العمل كان هذا ما فعلته طوال حياتي، للوصول إلى حيث وصلت لم تكن الموهبة هي كل شيء بالنسبة لي، لكن أهم شيء كان العمل وهذا ما يفعله كريستيانو لديه موهبة، نعم لديه موهبة، لكن عمله هو ما يجعله ينافس ميسي وأي شخص آخر لذا كيف لا احترمه؟ لكن بالطبع في برشلونة وريال مدريد تتولد هذه الحساسية".