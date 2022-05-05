ألفيش عن ريال مدريد: لا يوجد شيء اسمه حظ في كرة القدم!

عبر الظهير الأيمن لنادي برشلونة داني ألفيش عن وجهة نظره فيما يقوله البعض حول حظ ريال مدريد المختلف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكي قد استطاع قلب الطاولة على مانشستر سيتي يوم أمس بعد أن تقدم عليه الفريق الإنجليزي بهدف، ليرد بثلاثية ويتأهل للنهائي من ملعبه.

وتحدث لاعب النادي الكتالوني عبر تطبيق إنستجرام في منشور قد نشره بعد انتهاء المباراة ليشيد بلاعبي مدريد البرازيليين.

ماذا قال ألفيش؟

كتب ألفيس: "يا أصدقاء كرة القدم، تمامًا كما في الحياة، لا يوجد شيء اسمه الحظ في عالم المستديرة. إما أن تهيمن على المباراة أو تهيمن عليك اللعبة".

وأضاف: "كيف ستكون كرة القدم بدون البرازيليين!".

والجملة الأخيرة هي إشارة إلى الأداء المتميز لفينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى هدفي رودريجو جويس والعروض القوية لإيدير ميليتاو وكاسيميرو.

ماذا عن رأي ألفيش في موسم مدريد المحلي؟

أكد ألفيش مؤخرًا أن ريال مدريد كان محظوظًا هذا الموسم لأن برشلونة كان يعاني في المنافسة في المرحلة الأولى من البطولة المحلية.

حيث كان قد تحدث لقناة "+Movistar" وقال: "لقد كانوا محظوظين لأننا وصلنا متأخرًا، وكان حظنا سيئًا".

وواصل: "كان بإمكاننا التنافس معهم بطريقة مختلفة، الحياة هكذا، وصلنا متأخرين وكان علينا بذل جهد هائل".

واختتم: "الآن علينا أن ننتقل إلى الهدف التالي، من حسن حظهم أننا لم نصل إلى هناك في وقت سابق".

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