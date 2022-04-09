ألفيش عن رباعية الكلاسيكو: ريال مدريد كان يستحق أن يخسر بالستة!

أدلى البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن برشلونة بتصريحات قوية حول العديد من الملفات داخل البيت الكتالوني.

وأشاد ألفيش بأداء المدرب تشافي هيرنانديز برفقة البلوجرانا، كما تحدث عن اللاعبين الشباب في صفوف الفريق، متناولًا الانتصار العريض أمام ريال مدريد في الكلاسيكو ومؤكدًا أن الريال كان "محظوظًا" لخروج المباراة بأربعة أهداف فقط.

ما الذي تغير في برشلونة؟

البرازيلي البالغ من العمر38 عامًا قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عن عودته لبرشلونة: "الأمور تسير أفضل مما توقعت، لقد حاربت لمدة طويلة كي يحدث هذا، ولم ينجح الأمر حين أردت ولكنني لم أفقد الأمل، الأمور تتغير وسعيد بعودتي للمساهمة في مكان أعطيت فيه الكثير داخل وخارج الملعب، حينما عدت وجدت كرة القدم برمتها قد تغيرت لكن كثيرًا من الأشخاص لا يزالون واضحين في دعمهم للأفكار الأساسية".

وتحدث عن غرفة ملابس برشلونة قائلًا: "حينما وصلت كان هناك أكثر من متحدث جيد في غرفة الملابس، لكن الأمور ليس لها علاقة بالحديث فقط، الأمر يحتاج إلى فريق ومجموعة ككل، هذه المجموعة كانت محبطة وغير قادرة على التنافس، وحينما عاد ذلك الشعور بالمنافسة صرنا الآن في أفضل لحظة بالموسم ونحتاج أن نبني عليها".

وعن حظوظ برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني أكد ألفيش: "أقول دائمًا إن المسابقة إذا لم تنته بعد فإن هناك فرصة دائمة للمنافسة، علينا أن نكون واقعيين وندرك الفارق الكبير والهام في الوقت الراهن، ولكن الحقيقي والواقعي أيضًا أننا في أفضل لحظاتنا وهذا ما نحتاجه في هذا الوقت، مع آخر صافرة في الموسم سيتحدد كل شيء رغم أن فارق النقاط الـ 12 الحالي لريال مدريد يعقد الأمور بالتأكيد".

وفسر ألفيش تراجع مردود برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت بأنه عائد "إلى الطريقة التي ضغط بها المنافس ووضعنا فيها في مصاعب، ولكننا سنلعب مباراة أخرى في برشلونة، الخصم قوي جدًا وعلينا تحسين بعض الأمور".

وعن زملائه الشباب في البلوجرانا أكد ألفيش أنه "أراهم كشركاء، أخبرهم فقط أن اللعب لبرشلونة بعمر 17 و18 عامًا ليس شيئًا اعتياديًا ويتطلب المزيد من العمل، لقد منحونا القوة والكيلومترات (الركض) ولكن عليهم مواصلة عملية التطور كرويًا وشخصيًا، عليهم معرفة أن عدم الفوز في برشلونة يعني ألا يتذكرك أحد مطلقًا".

لقد عدنا

وعن الكلاسيكو الذي انتهى برباعية نظيفة لصالح برشلونة، قال ألفيش: "فرحتنا الكبرى في الملعب قيل إنها كما لو كانت للحصول على لقب، ولكننا فرحنا لأننا حطمناهم، ولـ 400 مباراة خضتها ثم عدت إلى الفريق، لا يجدر بالناس في مدريد أن يظنوا أننا فرحنا لتسجيل 4 أهداف، لأننا في أوقات أخرى سجلنا 5 و6!".

واستطرد: "أرى أن النتيجة العادلة لتلك المباراة كانت 6-0، من أجل الفرص التي تحصلنا عليها، فيران وأوبا وديمبيلي أتيحت لهم فرص سهلة للغاية، ولكن انتصارنا بتلك الطريقة كان الأهم والرسالة التي وصلت من خلاله أننا عائدون، تنافسيون من جديد، وهذه أنباء عظيمة بالنسبة لنا ورسالة لعالم كرة القدم بأسره".

وعن أفضل ذكرياته مع برشلونة قال ألفيش: "مباراة ويمبلي (نهائي دوري أبطال أوروبا 2011) كنت سعيدًا من أجل أبيدال، كرة القدم ليست في الميدان فقط، هناك أشياء أخرى ينبغي أن تتذكرها جيدًا".

وأفرد ألفيش مساحة خاصة للحديث عن تشافي ومدى تأثير عودته على الفريق مشيرًا إلى أن "تشافي يفعل ما كان يفعله كلاعب، ولكن الآن من مقعد مختلف، إنه متطلب للغاية، يعرف أن المنافسة والتحكم في الأشياء يتطلب عملًا شاقًا، يملك فريقه التقني الذي غير كل شيء، غير العقلية، مزجوا بين الشباب والخبيرين في الفريق، قلتها من وقت طويل، تشافي سيتولى تدريب برشلونة وسيحقق نجاحًا باهرًا".

وعن تعامله معه كمدرب ولاعب قال ألفيش: "يوجهني وينتقدني، وسعيد بوضوحه معي، أحيانًا يتحدث معي بقوة حول تمريرة خطيرة قمت بها وما شابه".

وبسؤاله عن المتأهل من بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، أشاد ألفيش ببيب جوارديولا مؤكدًا أن فريقه "مرشح للتتويج باللقب، هذا الفريق بات يملك مبادئ خاصة في طريقة اللعب والتنافس والقيام بالأشياء، أنا من أشد معجبي بيب وبكل ما يفعله".

وختم ألفيش الحوار مستعرضًا القيمة التي يقدمها للبارسا، مشيرًا إلى أنها مزيج من "الوعي التكتيكي والقيمة مع المجموعة وخلق أجواء جيدة مع الزملاء"، وقائلًا: "هذا برشلونة، حلم العديد من الأشخاص، أقول للاعبين إن عليهم أن يستمتعوا ويلعبوا كرة قدم مثالية، أنا سعيد هنا بما يحدث داخل وخارج الملعب، ومن واقع خبرتي أتطلع لرؤية هؤلاء الشباب يتطورون".

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