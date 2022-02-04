ألفيش: على برشلونة الابتعاد عن الغرور والتعامل بذكاء مع ديمبيلي

طالب نجم برشلونة، داني ألفيش، إدارة النادي الكتالوني بالاستفادة قدر المستطاع من خدمات عثمان ديمبيلي بالفترة المتبقية من الموسم.

وكان رئيس برشلونة، جوان لابورتا، قد أعلن في وقت سابق تجميد ديمبيلي بعد رفضه التجديد أو الرحيل في ميركاتو يناير الماضي.

لكن بالنسبة لألفيش، فإن "الغرور" ليس الخيار الأفضل لبرشلونة في هذا الوضع، والاستفادة من ديمبيلي هامة للغاية في الخمسة أشهر المقبلة.

ماذا قال ألفيش حول تجميد ديمبيلي؟

في حديث صحفي، قال ألفيش عن ديمبيلي "يصل الوضع إلى نقطة حيث تحدث هذه الأشياء، طالما أنت في النادي عليك الدفاع عن قميصك وزميلك".

كما أضاف "سيغادر في نهاية الموسم؟ حسنًا، هناك خمسة أشهر متبقية، علينا الاستفادة من حقيقة أنه هنا".

وواصل الدولي البرازيلي "عليك أن تكون أكثر ذكاءً من الغرور في مثل هذه المواقف، عليك التفكير بذكاء والاستفادة من حقيقة وجود اللاعب".

واختتم في هذا الصدد قائلًا "نحن هنا نحاول خلق بيئة صحية وإيجابية، حيث لا توجد ردود فعل سلبية، وبعدها برشلونة سيعود".

ماذا قال ألفيش عن استبعاده من قائمة الدوري الأوروبي؟

مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، فضّل قيد الثلاثي الجديد فيران توريس وأداما تراوري وبيير أوباميانج على قيد ألفيش في قائمة الدوري الأوروبي.

رد فعل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أتى جيدًا للغاية، حيث قال "أنا دائمًا أركز على يومي، نحن موظفون والنادي يقرر ما هو الأفضل لهم. لقد جئت إلى هنا لأساعد نفسي وأجهز نفسي لإضافة أشياء، ولتحقيق درجة من التنافسية والروح الإيجابية".

وتابع "عندما يكون المرء مستعدًا للمساعدة حتى لو بقيّ خارجًا، فنحن نرحب بذلك، إنها مرحلة أخرى من الحياة عليّ أن أتقبلها".

وأتم "كنت أتمنى أن أكون في القائمة، لكن كان لدينا أربعة لاعبين لثلاثة أماكن وكان دوري أن أبقى خارجًا، لست مصابًا بمشاعر سلبية، أنظر للأمر من منظور إيجابي".

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