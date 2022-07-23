ألفيش سيودع جماهير برشلونة بالطريقة التي كان يحبها

كشف داني ألفيش عن عودته لكتالونيا لتوديع جمهور فريق برشلونة بالطريقة التي كان يستحقها الظهير الأيمن الأسطوري مع عشاق البلوجرانا.

وكان الفريق الكتالوني قد أبلغ ألفيش بعدم تجديد تعاقده معه هذا الصيف، ليرحل البرازيلي وهو في حالة غضب من الطريقة التي وصفها بـ "الخروج من الباب الخلفي".

وتحدث في مقابلة مع "TUDN News" حول عودته لمواجهة برشلونة في نهائي كأس جوان جامبر في ملعب كامب نو يوم 7 أغسطس مع ناديه الجديد، بوماس المكسيكي، لتوديع الجماهير بالشكل اللائق.

ماذا قال ألفيش عن عودته لبرشلونة؟

قال الظهير البرازيلي: "لقد منحتني الحياة هذه الهدية، سأكون قادرًا على أن أقول وداعًا كما كنت سأود".

وواصل: "في المرة قبل الأخيرة التي قضيتها هناك، أخرجوني من الباب الخلفي، ثم كان ذلك بسبب انتهاء عقدي".

وتابع: "بعد ذلك كان ذلك بسبب انتهاء عقدي، ما الذي يحدث؟ لا شيء. لم أكن أتوقع أكثر من ذلك بكثير لأنني وقعت لمدة ستة أشهر".

على أي حال، أشار ألفيش إلى أنه كان بإمكان النادي تحذيره "من قبل"، رغم أن البرازيلي متحمس لإمكانية توديع جماهيره في 7 أغسطس.

ماذا عن الكرة المكسيكية؟

أوضح الظهير الأيمن: "أولئك الذين يشوهون الكرة المكسيكية، يفعلون ذلك بشكل خاطئ، لديهم حراس مرمى جيدون للغاية ويتعاملون مع الكرة بشكل مميز".

كما سلط الضوء على مشاركة ناديه الجديد بوماس في المجتمع حيث قال: "إنها أكثر من مجرد كرة قدم، إنها جامعة تمنح حقوقًا متساوية للجميع، إنها توحد المجتمع وتدرب الناس، أنا متحمس لذلك، إنه يدفعني للجنون".

واختتم: "الحياة ليست فقط كرة القدم، روحي لها قلب وهذا هو سبب وجودي هنا، أنا سعيد بهذه المرحلة الجديدة".