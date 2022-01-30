ألفيش: العودة لبرشلونة هدية الحياة لي، وأحلم بقطر 2022

عبّر داني ألفيش عن امتنانه بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة، وكشف أن التواجد في مونديال قطر 2022 مع البرازيل هو هدفه الحالي.

وانضم ألفيش في الميركاتو الشتوي مجانًا إلى برشلونة بناء على طلب تشافي هيرنانديز، وبعد نهاية عقده مع ساو باولو في سبتمبر الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي لمباراة البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2022، لم يخف أبدًا صاحب الـ38 عامًا امتنانه لبرشلونة على هذه الفرصة.

ماذا قال ألفيش عن العودة لبرشلونة؟

ألفيش قال "العودة إلى برشلونة أمر خاص للغاية، إنها تجربة أعظم بكثير مما حلمت، بلا شك إنها هدية منحتها الحياة لي، صحيح أنها لحظة مختلفة في تارخ برشلونة، لكنني أستمتع كثيرًا".

كما أضاف "بالنسبة للبعض قد تكون مفاجأة أنني وفي سني الحالي تمكنت من العودة إلى برشلونة، لكن بالنسبة لي ولمن يرافقوني، آمل أن يأتي هذا العام بمفاجآت سارة والعديد من الأفراح".

وتابع "أنا جزء من مجموعة مختارة من الرياضيين الذين يحترمون مهنتهم والذين لا يزال لديهم مساحة على أعلى مستوى".

ما هو هدف ألفيش المقبل في مسيرته؟

وكشف ألفيش أن عودته لأوروبا كانت بسبب رغبته بالتواجد مع البرازيل في المونديال، حيث قال "مستوى كرة القدم الأوروبية مختلف تمامًا".

وواصل "رأيت نفسي دائمًا مع منتخب البرازيل، لا يتم استدعائي لأنني صاحب كاريزما أو ما شابه، بل بسبب شخصيتي وانضباطي وأدائي".

"حلمي وإرادتي ورغبتي هو الاستمرار في كل ما أفعله دائمًا في حياتي وهذا تحت السيطرة، ومبادئي تظل كما هي: العمل والقتال".

وأتم "إذا لعبت على مستوى عالٍ، فستكون لديك خيارات أفضل للوصول إلى القائمة المشاركة في المونديال".

ماذا قدم ألفيش مع برشلونة في فترته الثانية؟

منذ انضمام ألفيش إلى برشلونة وخاض 4 مباريات في مختلف البطولات، ونجح في صناعة هدفين حتى الآن.

توجد منافسة شرسة لألفيش في برشلونة بوجود سيرجينيو ديست وكذلك سيرجي روبيرتو، لكنه الأفضلية للبرازيلي حتى الآن بالنسبة لتشافي.

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