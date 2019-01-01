ألفيس يعود إلى برشلونة

ما سر ظهور ألفيس في تدريبات برشلونة؟

زار داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق وساو باولو البرازيلي الحالي، مقر تدريبات النادي الكتالوني صباح أمس، الجمعة، وذلك قبل سفر البلوجرانا إلى سان سباستيان لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ألفيس لعب لبرشلونة بين 2008 و2016 وحقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني 6 مرات.

وأنهى ألفيس الموسم في البرازيل ليقرر قضاء العطلة في برشلونة لأسباب شخصية وعائلية قبل أن يظهر بالأمس في تدريبات النادي الكتالوني.

وكان إيفان راكيتيتش هو من كشف عن زيارة ألفيس بنشر صورة لهما عبر حسابه بموقع إنستجرام معلقًا عليها: "يا لها من سعادة رؤيتك هنا يا صديقي. أتمنى لك الأفضل دائمًا".

وكان صاحب الـ 36 عامًا قريبًا من العودة إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان لكن إدارة النادي الكتالوني فضلت الاستثمار في المواهب الشابة وعدم الاعتماد عليه.

وقرر ألفيس العودة إلى البرازيل واللعب مع ساو باولو قبل إنهاء مسيرته الكروية في مسقط رأسه.

جدير بالذكر أنّ داني قاد منتخب البرازيل للفوز بكوبا أمريكا في الصيف الماضي واختير أفضل لاعب في المسابقة.