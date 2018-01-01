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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الفيحاء يقسو على أحد بثلاثية في الدوري السعودي

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سجل أهداف فريق الفيحاء اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، واللاعب دانيلو أسبريلا في الدقيقتين 74 ثم 90

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حقق نادي الفيحاء فوزاً كبيراً على حساب نادي أحد بثلاثية أهداف مقابل في نهاية مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف فريق الفيحاء اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، واللاعب دانيلو أسبريلا في الدقيقتين 74 ثم 90 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 15 نقطة ليصعد للمركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد أحد عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

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واختتمت اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة بفوز فريق الفيحاء على أحد 3-0 في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة.

وكانت خمس مباريات في الجولة قد لعبت الجمعة، فعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حقق الهلال فوزًا على ضيفه الأهلي 4-3 ليعزز من صدارته لجدول الترتيب.

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