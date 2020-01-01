الفيحاء يعلن نهاية موسم روني فيرنانديز بسبب الكسر المضاعف

صانع الألعاب التشيلي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 سنوات على أقل تقدير.

أعلن نادي الفيحاء السعودي، عن نهاية موسم التشيلي روني فيرنانديز، مهاجم الفريق، بسبب تعرضه للإصابة بكسر مضاعف، خلال تدريبات فريقه.

فيرنانديز تعرض للإصابة، خلال تدريبات الفيحاء، استعدادًا لمواجهة الحزم، بالجولة 17، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها إصابة روني فيرنانديز بكسر مضاعف في عظمة الساق "الشظية"، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

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وبالتالي انتهى موسم روني فيرنانديز رفقة الفيحاء، حيث لن يعود إلى التدريبات بشكل طبيعي، إلا بعد انتهاء الموسم الحالي.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الفيحاء بدأ في التفاوض مع الملجاشي فانيفا أندرياتسيما، لاعب فريق أبها السابق، للحصول على خدماته، وتعويض غياب فيرنانديز.

الفيحاء يستطيع ضم المهاجم الملجاشي، بسبب عدم ارتباطه بأي عقد خلال الفترة الحالية، كما تنص أنظمة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتسجيل أي لاعب أجنبي جديد، خارج أوقات فترتي التسجيل، بدلًا من أي لاعب يتعرض لإصابة ستجعله يغيب فترة طويلة.