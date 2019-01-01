الفيحاء يعلن تعيين الجزائري نور الدين بن زكري مدربًا

مدرب جديد يقود الفيحاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الفيحاء، عن التعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، وذلك من أجل قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

نور الدين بن زكري تولى مهمة تدريب الفيحاء، بعد استقالته من تدريب فريق وفاق سطيف الجزائري مساء أمس الثلاثاء، بعد الخسارة من شباب بلوزداد بالدوري الجزائري.

الفيحاء كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "توصلت إدارة نادي الفيحاء إلى اتفاق مع المدرب الجزائري، لتولي الإدارة الفنية حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري".

أحمد حسن كوكا يُسجل هدفًا في تعادل فريقه أولمبياكوس مع لاميا 3-3 فى ذهاب ربع نهائي كأس اليونان 👏 pic.twitter.com/ESgzHFC0it — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر، في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة.

وكانت للمدرب الجزائري بن زكري له تجربة تدريبية في الدوري السعودي موسم 2014، حيث تولى مهمة تدريب الرائد.