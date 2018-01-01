الفيحاء يطلب ضم ريفاس وفلاتة من الهلال

الفيحاء يسعى لتدعيم صفوفه خلال ميركاتو الشتاء

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الفيحاء السعودي طلب من نظيره الهلال الحصول على ثنائي من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الفيحاء في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية لتحسين مركزه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رئيس نادي الفيحاء تقدم بخطاب رسمي لنظيره في الهلال للحصول على خدمات الثنائي جيملين ريفاس ومختار فلاتة. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

وخرج الثنائي الهلالي من حسابات البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للزعيم، خلال الفترة الأخيرة مما يجعل الصفقة قريبة من الإتمام.

ومن المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان قرار الهلال بشأن التخلي عن الثنائي أو استمرارهم مع الفريق لنهاية الموسم.

إقرأ أيضًا - جيسوس يحدد الراحلين عن الهلال في ميركاتو الشتاء

وانضم ريفاس للهلال عام 2017، قادمًا من الشارقة الإماراتي، حيث تألقه وأهدافه جعلته هدفًا للهلال وقتها لتدعيم الهجوم.