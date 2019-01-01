الفيحاء يضم فلاتة لمدة موسمين بصفة نهائية

فلاتة كان يقضي فترة إعارة مع الفيحاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت إدارة نادي الفيحاء السعودي عن حصولهم على توقيع مهند فلاتة بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تدعيمًا لصفوف الفريق.

ويسعى الأندية السعودية في الفترة الحالية، تدعيم فرقها خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2019 – 2020.

وكشف نادي الفيحاء عن التعاقد مع مهند فلاتة لاعب الهلال بعقد نهائي، اليوم الخميس، في خطة تدعيم الفريق قبل الموسم الجديد.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات انتقال اللاعب مهند فلاته لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث".

أنهت إدارة نادي #الفيحاء إجراءات انتقال اللاعب مهند فلاته لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث..https://t.co/CDkcmnLRRd pic.twitter.com/dZ01sxxF3d — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) June 13, 2019

ويسمح لنادي الفيحاء تمديد عقد اللاعب لموسم ثالث في حالة الاتفاق بين الثنائي لما يناسبهما، حيث قضى الفترة الماضية معارًا في صفوف الفريق.

واحتل الفيحاء المركز الـ12 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حصده 32 نقطة بالفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 وتلقي 13 هزيمة.