الفيحاء يُراقب لاعبيه بساعة "جي بي إس" في منازلهم

الفيحاء يراقب تدريبات لاعبيه بطريقة مختلفة.

يحرص الجهاز الفني لفريق نادي الفيحاء، على الحفاظ على لياقة لاعبيه، في ظل فترة التوقف الحالية التي تشهدها الرياضة السعودية، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث يؤدي كل لاعب تدريباته في منزله.

عبد الله أبانمي رئيس نادي الفيحاء، قال خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "جميع لاعبي الفريق يؤدون دورهم على أكمل وجهه، من خلال تطبيق البرامج التدريبية".

رئيس الفيحاء تابع: "الجهاز الفني للفريق يتابع تدريبات اللاعبين عن طريق ساعة "جي بي إس"، تحدد الساعات الزمنية التي يتدربها اللاعب، والتي لا تقل عن ساعة ونصف يوميًا، وبإشراف مباشر من الجهاز الفني".

المزيد من الفرق

وأردف: "الفيحاء تواصل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل الاستفسار عن وضع عقود اللاعبين التي ستنتهي خلال الفترة المقبلة، كيفية تجديدها".

مدرب الشباب يقدم مساعدات طبية لإسبانيا بسبب كورونا

واختتم أبانمي تصريحاته قائلًا: "نحن بانتظار الإجراءات الخاصة بشأن عقود اللاعبين، من خلال التنسيق بين الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي (فيفا)، وعلينا الانتظار، والمشكلة مرتبطة بجميع أندية العالم".

وزارة الرياضة السعودي كانت قد أعلنت عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة، وتدريبات الأندية أيضًا، كإجراء احترازي بهدف التصدي والحد من انتشار فيروس كورونا في العالم.