الفوضى تعم في معسكر روما بسبب ميلان

روما لا يعرف مستقبله الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دخل روما في حالة من الفوضى بعدما أعلن إلغاء معسكره التدريبي المفترض بدايته الأربعاء، وأشارت التقارير أن الأسباب هي تأجيل مشاركة الفريق بالدوري الأوروبي.

روما حل خامساً في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويفترض أن يشارك في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي في نهاية الشهر المقبل.

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وأفادت "كوريري" أن المفاوضات الجارية بين ميلان والاتحاد الأوروبي بخصوص وضعه المالي هي السبب وراء تأخير روما موعد بداية معسكره.

وبحسب التقرير، فميلان حسم قراره بالانسحاب من المشاركة بالدوري الأوروبي، وبالتالي سيحل روما محله في دور المجموعات، ولن يضطر لخوض التصفيات التمهيدية.

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وتسبب إلغاء معسكر روما في حالة من الغضب من اللاعبين، وخصوصاً من البلاد اللاتينية، بسبب المسافات الكبيرة التي قطعوها للعودة إلى إيطاليا.

واعتذر روما في بيان رسمي لمدينة ترينتينو التي كانت ستستضيف المعسكر التدريبي، وللجماهير التي حجزت بطاقة الحضور للتدريبات، وأكد بحثه عن سبل لتعويضها.