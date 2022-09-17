الفوز فقط ليس كافيًا .. ليفاندوفسكي وشتيجن يحطمان الأرقام القياسية ضد إلتشي

برشلونة تألق وفاز بثلاثية

شهدت مباراة برشلونة اليوم ضد فريق إلتشي تألق عناصر البلوجرانا في فوز الفريق الكتالوني بعرض مميز للغاية وصدارة الترتيب بصورة مؤقتة.

حيث انتصر برشلونة في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سبوتيفاي كامب نو على الضيوف بنتيجة 3-0.

ولم تكن نتيجة المباراة وعرض البلوجرانا المبهر هو محصلة ما حدث فقط، حيث شهد لقاء اليوم تحطيم رقمين تاريخيين بالنسبة للفريق الكتالوني.

شتيجن يدخل التاريخ

شارك الحارس مارك أندريه تير شتيجن في 8 مواجهات بين بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ودخل شباكه 4 أهداف فقط.

(C)Getty Images

وحتى الآن، يسير الألماني بصورة جيدة للغاية مع انطلاقة هذا الموسم، حيث يعود شتيجن إلى مستواه المعهود.

وبمشاركته ف لقاء إلتشي، يصل شتيجن إلى المواجهة رقم 335 مع برشلونة ليتخطى رقم متوسط الميدان السابق خافير ماسكيرانو ويحتل المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأجانب الذي حققوا أكبر عدد من المباريات خلف داني ألفيش (408) وليونيل ميسي (778).

ليفاندوفسكي يحطم الأرقام القياسية

من جانبه، شارك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 6 مواجهات ببطولة الدوري الإسباني واستطاع أن يصل إلى الهدف رقم 8 له هذا الموسم.

Getty Images

ليصبح بذلك أفضل لاعب جديد يحقق انطلاقة تهديفية في تاريخ برشلونة، حيث كان الرقم التاريخي مسجل باسم المهاجم لاديسلاو كوبالا، الذي سجل 7 أهداف في أول 6 مواجهات له، خمسة منهم في الفوز 6-1 على سيلتا فيجو.

وربما إذا استمر معدل نجم بايرن ميونخ السابق على هذا الحال فسيحطم العديد من الأرقام القياسية في تاريخ برشلونة في المستقبل.