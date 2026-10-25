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حقق ليفربول فوزًا مستحقًا بنتيجة 2-0 على برايتون في ملعب أنفيلد، مستفيدًا من أداء مسيطر في الشوط الأول. وضمن هدف عكسي مبكر وتسديدة حاسمة من أليكسندر إيزاك بقاء النقاط في ميرسيسايد.

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أظهر ليفربول نضجًا تكتيكيًا على أرض ملعب أنفيلد، حيث تجاوز مواجهة كان من الممكن أن تكون شائكة أمام برايتون آند هوف ألبيون ليحقق فوزًا مريحًا بنتيجة 2-0. فرض فريق أندوني إيراولا سيطرته مبكرًا، وضغط على الضيوف في الثلث الأوسط من الملعب، وأجبرهم على ارتكاب الأخطاء التي أدت إلى تقدمه بهدفين قبل نهاية الشوط الأول. وظل البناء الدفاعي متماسكًا طوال اللقاء، مما حدّ من قدرة طيور النورس على التقدم عبر مساراتهم العمودية المعتادة.

وكان الشوط الثاني درسًا متقنًا في إدارة المباراة. فمع التقدم بهدفين دون مقابل بحلول الدقيقة 21، تراجع ليفربول إلى كتلة دفاعية وسطى، متحديًا برايتون في اختراق صفوفه. وعلى الرغم من التعديلات التكتيكية التي أجراها فابيان هورتسيلر، ظل ثنائي الدفاع المركزي لليفربول عصيًا على الاختراق. ويحافظ هذا الفوز على زخم ليفربول القائم على أساس من الصلابة الدفاعية والتحولات الهجومية المستغِلة للفرص.

حارس المرمى والدفاع

أليسون بيكر - 7/10

أمسية هادئة نسبيًا للحارس البرازيلي، الذي كان محميًا إلى حد كبير بتألق الرجال أمامه. ظل متيقظًا للسيطرة على عدة كرات عرضية عالية، وكان توزيعه للكرة فعّالًا كالعادة، مما ساعد ليفربول على تجاوز ضغط برايتون خلال اللحظات الأولى.

فيرجيل فان دايك - 8/10

كان القائد تجسيدًا للهدوء والرباطة. فاز بجميع الصراعات الهوائية تقريبًا، ومنع تمركزه لاعب برايتون خاراالامبوس كوستولاس من إيجاد أي فرصة للتسديد على المرمى. وتظل قدرته على تحويل اللعب بالتمريرات بعيدة المدى مكوّنًا حيويًا في مرحلة بناء اللعب لدى ليفربول.

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رونالد أراوخو - 8/10

أداء حاسم من قلب الدفاع، الذي استغل بنيته الجسدية لإيقاف التحولات الهجومية. كان مكملًا لفان دايك على نحو مثالي، إذ كان يتقدم لقطع التمريرات ويضمن بقاء خط الدفاع عاليًا وهجوميًا خلال الشوط الأول.

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ميلوش كيركيز - 7/10

مفعم بالطاقة على الجهة اليسرى، حيث منح الاتساع والدعم لكودي جاكبو. كان منضبطًا دفاعيًا أمام تحركات برايتون، وقدّم عدة انطلاقات من الخلف قبل أن يحل محله كونستانتينوس تسيميكاس في الدقيقة 88.

جيريمي جاكيه - 7/10

ظهور قوي للمدافع الشاب. حافظ على مستوى عالٍ من التركيز، ونادرًا ما تمت المراوغة عليه في المواقف الفردية، وانكمش إلى الداخل بفعالية لتكوين خط دفاع ثلاثي عندما كان الظهير الأيسر يتقدم للأمام.

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خط الوسط

أليكسيس ماك أليستر - 7/10

في مواجهة فريقه السابق، لعب الأرجنتيني دور منظم إيقاع خط الوسط. سمح وعيه المكاني لليفربول بالاحتفاظ بالاستحواذ تحت الضغط، وكان له دور فاعل في مرحلة اللعب التي أدت إلى الهدف الأول.

ريان جرافنبرخ - 8/10

أداء مبهر آخر في المركز الدفاعي العميق. قدرته على الالتفاف بعيدًا عن المراقبين في المساحات الضيقة فتحت الملعب مرارًا. قطع مسافات شاسعة لتحييد لاعبي برايتون ياسين العياري ودييجو جوميز.

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فلوريان فيرتس - 7/10

عمل بفعالية في المساحات بين خطوط برايتون. ورغم أنه لم يسجل، فإن تسديدته القوية هي التي أدت إلى هدف ليفربول الأول عن طريق الخطأ في مرماهم. وكانت تحركاته الذكية تسحب المدافعين باستمرار خارج أماكنهم، مما خلق المساحات التي استغلها ألكسندر إيزاك وبرادلي باركولا. استُبدل في الدقيقة 65 بعد سقوطه وإصابته، لكنه قلل من أهميتها لاحقًا.

الهجوم

برادلي باركولا - 8/10

مصدر تهديد مستمر بانطلاقاته المباشرة وسرعته. لعب دورًا حاسمًا في الهدف الثاني، إذ أظهر رؤية رائعة في صناعة الهدف لإيزاك في الدقيقة 21. كما كانت متابعته الدفاعية جديرة بالملاحظة قبل أن يخرج في الدقيقة 77.

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كودي جاكبو - 7/10

عمل بإيثار على الجناح، إذ قدّم منفذًا جسديًا وربط اللعب بشكل جيد. ساعد في تثبيت ظهيري برايتون في مناطقهما، وكان له دور في مرحلة البناء التي أجبرت باسكال جروس على تسجيل هدف في مرماه بعد 17 دقيقة.

ألكسندر إيزاك - 9/10

اللاعب الأبرز. كان حاسمًا عندما سنحت له الفرصة، إذ ضاعف تقدم ليفربول في الدقيقة 21 بتسديدة دقيقة. وإلى جانب هدفه، كان احتفاظه بالكرة أساسيًا في السماح لخط الوسط بالانضمام إلى الهجوم. خرج وسط تصفيق حار من المدرجات في الدقيقة 77.

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البدلاء والمدرب

تراي نيوني - 6/10

دخل بديلًا لفيرتز في الدقيقة 65 وأظهر هدوءًا جيدًا بالنسبة لسنه، إذ حافظ على تحريك الكرة والتزم بالبناء الدفاعي.

ريو نجوموها - 6/10

دخل في الدقيقة 77 بديلًا لباركولا. أظهر بعض لمحات من قدرته على المراوغة وساعد في إنهاء المباراة بالنتيجة.

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لويس كوماس - 6/10

حل محل إيزاك في الدقيقة 77. عمل بجد للضغط من الأمام ومنح أقدامًا جديدة بينما حاول برايتون شن هجمة متأخرة.

كونستانتينوس تسيميكاس - غير متاح

دخل في الدقيقة 88 بديلًا لكيركيز. لم يتوفر له وقت كافٍ للتأثير في المباراة بشكل ملحوظ.

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أندوني إيراولا - 8/10

كان على صواب تام من الناحية التكتيكية. أعدّ فريقه لاستغلال خط دفاع برايتون المرتفع في وقت مبكر، ثم أظهر البراجماتية في إحكام الأمور بمجرد تثبيت التقدم بهدفين. وكانت تبديلاته في توقيتات موفقة للحفاظ على حدّة الفريق.