"الفضل لفريق الشباب" .. مدرب باريس يكشف سر هدف مبابي السريع ضد ليل

مدرب باريس سان جيرمان يكشف السر وراء هدف مبابي السريع في مرمى ليل في قمة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

كشف كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان سر الهدف الذي سجله كيليان مبابي نجم الفريق أمام ليل، والذي جاء بعد 8 ثوانٍ فقط من صافرة بداية قمة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق فوز عريض على ليل قوامه سبعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيار موروا معقل فريق ليل.

واحتاج باريس سان جيرمان إلى ثماني ثوانٍ فقط لافتتاح التسجيل، بعد جملة تكتيكية من ركلة البداية، بعد تمريرة من ليونيل ميسي ضربت خطوط ليل ووصلت إلى مبابي المنفرد تمامًا بمرمى أصحاب الأرض والذي وضع الكرة في الشباك بسهولة.

هدف مبابي السريع للغاية فتح الباب أمام فوز باريس سان جيرمان الكبير على ليل، ليواصل بطل "ليج 1" انطلاقته المثالية في موسم 2022-23 من أجل حملة الدفاع عن لقبه.

ماذا قال جالتييه عن هدف مبابي؟

جالتييه، وفي تصريحات أدلى بها بعد المباراة لمنصة "أمازون برايم فيديو" للبث الرقمي، تحدث عن الجهد المبذول خلف هدف مبابي السريع.

وقال جالتييه: "هذا ناتج عن عمل الطاقم الفني، إنه هدف لن نشاهده مرة أخرى".

وأضاف: "إذا شاهدت الدوري الإسباني أو الألماني، فإن هناك فرقًا سجلت أهدافًا مشابهة".

وأردف: "إنه إهداء إلى فريقنا تحت 19 عامًا، الذ سجل نفس الهدف في دوري أبطال أوروبا للشباب ضد سالزبورج".

واختتم جالتييه: "إن القيام بذلك في التدريب أمر فارغ، لكن القيام به في مثل ذلك السياق مذهل".

هدف مكرر!

هدف مبابي في مرمى ليل أصبح بالفعل هدفًا شاهدناه أكثر من مرة في الآونة الأخيرة.

هدف مبابي يشبه بصورة كبيرة هدفًا سجله نادي سبارتا روتردام الهولندي في مرمى ألكمار، في الجولة الثانية من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الهولندي، والتي انتهت بفوز ألكمار بنتيجة 3-2.

سبارتا روتردام نشر فيديو الهدف المسجل في مرمى ألكمار عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مع تعليق: "بورنموث، شكرًا على الإلهام".

ويشير النادي الهولندي إلى الهدف الذي سجله دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث في ديسمبر 2021 أمام نادي فولهام، خلال منافسات الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

هدف سولانكي جاء مع ضربة بداية الشوط الثاني من تلك المباراة التي أقيمت على ملعب "كرافن كوتيج" معقل نادي فولهام.

المثير في الأمر، أن نادي كليفتونفيل من أيرلندا الشمالية، سجل هو الآخر هدفًا بالطريقة ذاتها أمام كاريك رينجرز، في الجولة الثانية من الدوري الأيرلندي الشمالي.

كليفتونفيل نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مع تعليق: "سبارتا روتردام وبورنمورث، شكرًا على الإلهام".

النادي الهولندي أعاد نشر تغريدة كليفتونفيل مع نشر صورة ساخرة من الرسوم المصورة، في إشارة إلى تكرار الأمر نفسه أكثر من مرة.