الفضائح تتوالى .. اتهام لاعب في إنجلترا بتنظيم حفل اغتصاب

فضيحة جديدة في الكرة الإنجليزية

كشف تقرير في الصحافة الإنجليزية عن واقعة مثيرة للجدل تتعلق بأحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز تم اتهامه من قبل فتاة باغتصابها في حفل أثناء فترة الحظر.

الفترة الماضية شهدت اتهامات عدة لعدد من لاعبي البريميرليج، إذ خرق كايل ووكر الحظر في مناسبتين، كما نظم مويس كين حفلاً بمنزله، ودار الحديث حول تنظيم لاعب لحفلة جنسية بباريس.

صحيفة "ديلي ستار" ذكرت أن فتاة لم توضح اسمها لأسباب قانونية تعرضت للاغتصاب بعد تخديرها من قبل لاعب في أحد أندية البريميرليج وأصدقائه بحفل أقيم أثناء فترة الحظر.

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الفتاة تقدمت وأبلغت الشرطة التي حققت معها في اليوم التالي للواقعة، وتم توقيع الكشف الطبي عليها، وفتح تحقيقاً في الواقعة بحسب رواية الفتاة وأصدقائها الذين حضروا الحفل.

وقالت الفتاة إنها احتست مشروبين فقط، ولكن أصدقائها أشاروا إلى أنها كانت في حالة عدم اتزان واضحة وتتصرف بشكل غريب ولا يتناسب مع شخصيتها.

التفاصيل التي ذكرتها الجريدة بحسب رواية الفتاة أنها استقيظت عارية ووجدت إصابات في قدمها، وكان بجانبها اللاعب الذي أخبرها أنهم مارسوا الجنس ليلة أمس.

وأضافت الفتاة أنها تلقت اتصالاً من شخص مجهول أخبرها أن مشروبها كان يحتوي على مادة مخدرة، ولذا لا تتذكر أي من الأحداث التي حدثت لها، ولم توافق على ممارسة الجنس.

الواقعة تأتي بعد أيام من توجيه اتهامات إلى لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي أيضاً باغتصاب فتاة، الأمر الذي تلاه فتح تحقيق من قبل الشرطة.