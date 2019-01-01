ما هي الفرق المصرية المشاركة في أفريقيا الموسم المقبل؟ اتحاد الكرة يجيب

تغيير المواعيد قد يربك حسابات الاتحاد المصري ولكن هناك حل

حدد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، آلية اختيار الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

بطولتي الدوري والكأس في مصر ينتهيان بعد المدة المحددة من الاتحاد الأفريقي.

وقال سويلم في تصريحات لإذاعة ميجا إف إم: "رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، سوف يتوصل مع الكاف لأجل مد فترة تحديد الفرق المشاركة في بطولة أفريقيا للموسم المقبل".

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وتابع: "سوف نحاول الحصول على أطول فترة ممكنة لتحديد المشاركين في البطولة والتي ستكون وفقًا لمعطيات الموسم الحالي".

المدير التنفيذي للجبلاية أشار إلى أنّه لا يخطط للاعتماد على نتائج الموسم الماضي في اختيار المرشحين للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أنّ الزمالك والأهلي وصلا لنهائي أمم أفريقيا في آخر 3 سنوات ولكن دون تحقيق اللقب بالخسارة لصالح صن داونز والوداد والترجي.