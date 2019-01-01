الفرحة لا تدوم.. ليمار يدخل قائمة فرنسا بدلًا من مارسيال

نجم مانشستر يونايتد مارسيال خارج قائمة فرنسا ونجم أتليتيكو مدريد ليمار يعوضه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استبعد جناح مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال من قائمة منتخب فرنسا بعد عودته لها بيوم واحد، إثر معاناته من الإصابة، واستبدل بتوماس ليمار نجم أتليتيكو مدريد.

وكان المدرب ديديه ديشامب قد استدعى مارسيال الغائب عن المنتخب في كأس العالم على خلفيه أدائه مع مانشستر يونايتد مؤخرًا.

وكان مارسيال قد عاد من إصابة نظرًا لمشكلته البدنية الناتجة عن ضعف الإعداد البدني قبل بداية الموسم والتي تحدث عنها سولشار في أكثر من مرة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مارس ٢٠١٩

وعاد مارسيال إلى مانشستر مرة أخرى من أجل مواصلة التعافي من الإصابة، قبل أن يتم استبداله بتوماس ليمار جناح أتليتيكو مدريد.

وكان مارسيال قد خسر في المفاضلة مع توماس ليمار وديمبيلي وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان بالنسبة لكأس العالم وقائمته.

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يذكر أن أنتوني مارسيال كان قد شارك مع مانشستر يونايتد بشكل أكثر بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.