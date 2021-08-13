الفراج: نريد الحقيقة .. كيف قبلت وزارة الرياضة استقالة رئيس الأهلي؟

تصريحات مثيرة من الإعلامي البارز

وجه الإعلامي البارز وليد الفراج سؤالًا مهمًا لوزارة الرياضة السعودية حول قبولها استقالة عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة الأهلي رغم الالتزامات المالية الكثيرة المطلوبة من النادي.

مؤمنة كان قد قدم استقالته تحت ضغط الجمعية العمومية للنادي الأهلي في أبريل الماضي، وقد جرت انتخابات فيما بعد فاز بها ماجد النفيعي بعد صراع شرس مع زياد اليوسف.

الأهلي لم ينجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية لعدم تسديده ديونه البالغة 124 مليون ريال سعودي، وهو ما منعه من الاستفادة من لاعبيه الجدد الذين ضمهم هذا الصيف خلال مباراته الأولى في الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع الفيصلي مساء اليوم الجمعة.

الفراج دافع عن النفيعي مؤكدًا أنه ورث تركة ثقيلة للغاية، مبديًا دهشته من موافقة وزارة الرياضة على استقالة مؤمنة رغم وجود كل تلك الالتزامات على إدارته.

إذ قال في افتتاحية حلقة الجمعة لبرنامجه "أكشن مع وليد" "لحظة رحيل عبد الإله مؤمنة عن رئاسة الأهلي اندهشت كثيرًا من موافقة وزارة الرياضة على استقالته، كيف استقال رغم كل تلك الالتزامات المالية على إدارته، وقيل آنذاك أن أحد أعضاء شرف النادي قدم التزامًا ماليًا لوزارة الرياضة مقابل إجراء الانتخابات ورحيل مؤمنة وفتح باب الترشح للجميع".

أضاف "النفيعي تولى إدارة الأهلي وبعدها اختفى الالتزام الشرفي، أين هو؟ لا يمكن أن يأتي رئيس جديد وترحل إدارة سابقة وفق أوراق قانونية واضحة ويتحمل النفيعي المسؤولية كاملة، لا أريد الحديث عن بقية الأندية التي لا أعلم كيف استطاعت الحصول على شهادة الكفاءة المالية، نريد من الوزارة أن تُوضح لنا موقف الأهلي وأن ينقشع الضباب عن تلك القضية، لأنه ليس من العدل أن تتحمل إدارة الأهلي الجديدة كل المسؤولية".

#وليد_الفراج : أستغرب قبول استقالة عبدالإله مؤمنة من النادي الأهلي.. أين الالتزام الشرفي لأن الوضع غير عادل لإدارة ماجد النفيعي #أكشن_مع_وليد ⁩ #شاهد pic.twitter.com/TM0oWbyRno — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 13, 2021

يُشار إلى أن إدارة النفيعي نجحت في دعم صفوف الأهلي بعدد من اللاعبين المميزين هذا الصيف أبرزهم النجم البرازيلي باولينيو ومواطنه دانكلير والكرواتي فيليب براداريتش.