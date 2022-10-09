الفراج: الهلال "افترى" .. جَلد الجميع والبعض مازال يتألم

الهلال تنتظره قمة كبيرة أمام الشباب في الدوري السعودي

قال الإعلامي وليد الفراج أن الهلال "افترى" خلال الموسم الماضي على جميع أندية الدوري السعودي خاصة الكبار منهم.

الفريق العاصمي يمر بأزمة على صعيد النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، إذ فقد 4 نقاط متتالية بالخسارة أمام التعاون والتعادل مع الاتفاق ولم يُسجل خلال المباراتين سوى هدف واحد.

الهلال يستعد حاليًا للمواجهة الكبرى مع جاره الشباب في قمة الجولة السابعة من البطولة، والتي ستُقام مساء غدٍ الأحد في الرياض، ويطمح لتعويض ما خسره من نقاط.

الليوث يحظون بأفضل بداية لهم في تاريخهم خلال دوري المحترفين السعودي، حيث أحرزوا النقاط الكاملة في المباريات الـ6 الماضية ويجلسون على صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الاتحاد والتعاون.

Shahid Shahid

الفراج علق على مباراة الهلال والشباب القادمة بالعودة إلى فوز الأول الكبير خلال إياب الموسم الماضي بخمسة أهداف دون رد، وقد كان ذلك اللقاء الأول للمدرب رامون دياز بعد عودته لتدريب الفريق خلفًا للمقال ليوناردو جارديم.

وقال "الهلال لم يفز على الشباب فقط بالخمسة الموسم الماضي، بل "افترى" على الجميع في الدوري السعودي، اتحاد نصر وغيرهم، جَلد الجميع والبعض مازال جلده يؤلمه مما أصابه من الهلال الموسم الماضي".

يُشار إلى أن الهلال سجل عودة مذهلة في سباق اللقب خلال الموسم الماضي، حيث زحف تدريجيًا من وسط الجدول حتى وصل القمة في الجولة قبل الأخيرة وتُوج باللقب على حساب الاتحاد الذي تصدر جُل فترات الموسم.

وقد حقق الفريق نتائج مذهلة أمام الكبار أبرزها الفوز على الاتحاد ذهابًا إيابًا، وقد هزم النصر إيابًا 4-0 والأهلي 4-2 والشباب 5-0.