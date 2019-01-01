الفحوصات على قلب خضيرة تؤكد سلامته واللاعب يعود للمنافسات

نادي يوفنتوس الإيطالي يلعن في بيان رسمي أن قلب لاعبه الألماني سامي خضيرة لا يعاني من مشاكل وسيعود للمنافسات بشكل طبيعي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن لاعبه الألماني سامي خضيرة لا يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، وأنه يستطيع العودة لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد خلاله أن خضيرة لن يطول غيابه عن الملاعب أكثر من ذلك وأنه عاد للتدريبات بالفعل.

وكتب النادي في بيانه: "سامي خضيرة وبعد الخضوع لاختبارات عديدة على القلب منذ الـ 20 من شهر فبراير الماضي اجتاز كل الاختبارات وأصبح جاهز لاستئناف النشاط الرياضي الطبيعي والمكثف".

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وكان اللاعب قد تغيب عن المشاركة مع يوفنتوس منذ الـ 20 من شهر فبراير الماضي بسبب اضطراب في ضربات القلب، مما أبعده عن الملاعب.

وكان اللاعب مهددًا بعدم اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام نظيره أياكس في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك كان قبل البيان الأخير.

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جدير بالذكر أن سامي خضيرة كان قد شارك مع يوفنتوس في 15 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين في إجمالي 912 دقيقة ظهر فيها بقميص الفريق.