الفحوصات تقول كلمتها .. كم سيغيب ماشاريبوف عن الملاعب؟

اللاعب الأوزبكي لن يتمكن من المشاركة في كلاسيكو الاتحاد

أثار الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف جناح نادي النصر الجدل خلال الأيام الماضية، حول الإصابة التي يعاني منها، وجعلته يغيب عن الملاعب في أول 4 جولات ببطولة دوري روشن للمحترفين السعودي.

ما هي تفاصيل إصابة ماشاريبوف؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية في خبر سابق لها، على أن طبيب نادي النصر، تسلم نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

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وكان الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، يُمني النفس في مشاركة ماشاريبوف في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد المقرر لها 2 أكتوبر القادم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ولكن يبدو أن اللاعب الأوزبكي لن يتمكن من المشاركة في كلاسيكو الاتحاد القادم، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

الفحوصات الطبية تقول كلمتها في إصابة ماشاريبوف

نشر الإعلامي الرياضي خالد الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عما نتائج الفحوصات الطبية.

وكتب الرشيد تغريدة جاء فيها: "الفحوصات توضح حاجة ماشاريبوف للعلاج لمدة 15 يومًا ويزيد، وبذلك تأكد غيابه عن مباراتي الاتحاد وأبها المقبلتين.

يُذكر أن ماشاريبوف خرج في تصريحات للصحافة الأوزبكية، يؤكد خلالها على أنه سيعود إلى الملاعب في شهر نوفمبر المقبل.

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