الدوري السعودي للمحترفين

الفحوصات الاعتيادية تزف بشرى سارة لمدرب النصر

آخر تحديث
التعليقات()
عبدالفتاح آدم
ينتظر الضوء الأخضر
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

 

تلقى مدرب النصر روي فيتوريا أنباء سارة، بعد النتائج الإيجابية للفحوصات الاعتيادية للموسم الجديد، التي خضع لها لاعب المواليد عبد الفتاح آدم.

وأظهر الكشف الطبي الذي خضع له آدم، جاهزيته لدخول حسابات فيتوريا بأثر فوري من اليوم، خاصة على مستوى دوري الأبطال، بعد حسم مشاركة المواليد في البطولة القارية.

اختيارات المحررين

واعتاد اللاعب الشاب على المشاركة في تدريبات فريق النصر الأول، حتى سفره مع المنتخب لخوض منافسات بطولة غرب آسيا.

الجدير بالذكر أن النصر سيفتتح موسم الدوري السعودي باستضافة ضمك مساء الخميس المقبل في افتتاح الدوري.

 

إغلاق