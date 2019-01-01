الفحوصات الاعتيادية تزف بشرى سارة لمدرب النصر

ينتظر الضوء الأخضر

تلقى مدرب النصر روي فيتوريا أنباء سارة، بعد النتائج الإيجابية للفحوصات الاعتيادية للموسم الجديد، التي خضع لها لاعب المواليد عبد الفتاح آدم.

وأظهر الكشف الطبي الذي خضع له آدم، جاهزيته لدخول حسابات فيتوريا بأثر فوري من اليوم، خاصة على مستوى دوري الأبطال، بعد حسم مشاركة المواليد في البطولة القارية.

واعتاد اللاعب الشاب على المشاركة في تدريبات فريق النصر الأول، حتى سفره مع المنتخب لخوض منافسات بطولة غرب آسيا.

50 هدفًا لأنتوني مارسيال ⚽️



كم من هدف يستطيع تسجيله لليونايتد مستقبلًا؟ 🔴@MastercardMEA pic.twitter.com/LnkPRzz6Dl — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019

الجدير بالذكر أن النصر سيفتتح موسم الدوري السعودي باستضافة ضمك مساء الخميس المقبل في افتتاح الدوري.