الفحص الطبي يفصل إريكسن عن الانضمام إلى مانشستر يونايتد

تلقى إريك تين هاج أخبارًا سعيدة في اليوم الأول للتحضير لمنافسات موسم 2022-23.

وافق الدنماركي كريستيان إريكسن على الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يمكن أن يؤكد "جول GOAL" الأمر.

وتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق شفهي مع الدنماركي الدولي، يقتضي بأن يوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات، ليكون نقطة البداية في ثورة إريك تين هاج في "أولد ترافورد".

ولم يكتمل التوقيع بعد، حيث يتبقى بعض الإجراءات التنفيذية الشكلية، لكن إريكسن جاهز الآن ليصبح لاعبًا جديدًا مع مانشستر يونايتد.

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وأصبح إريكسن لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع برينتفورد بنهاية منافسات موسم 2021-22.

وأبدى توتنهام كذلك اهتمامًا بإعادة إريكسن إلى صفوفه، ولكن عندما حول انطونيو كونتي أنظاره إلى أهداف أخرى، أصبح مانشستر يونايتد هو الأوفر حظًا في الظفر بخدمات اللاعب صاحب الثلاثين عامًا.

Christian Eriksen has verbally agreed a three-year deal with Manchester United 🗣 pic.twitter.com/qXvWdJQSTv — GOAL (@goal) July 4, 2022

لماذا لم يتم الإعلان عن الصفقة؟

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية من جانبها أكدت أن الأمور بين إريكسن ومانشستر يونايتد تتوقف على اجتياز نجم الدنمارك للفحوصات الطبية.

ويعد الكشف الطبي أمرًا طبيعيًا في جميع الصفقات الجديدة، وبالنظر إلى تاريخ إريكسن الطبي، فإن الأمر يمثل عقبة يجب تجاوزها.

وتأتي حالة إريكسن بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال منافسات بطولة أمم أوروبا 2020، في صيف العام الماضي، لتثير حالة من القلق بشأن حالته الصحية.

وتم تزويد الدنماركي بجهاز مزيل رجفان القلب، مما أدى إلى انتهاء مسيرته مع إنتر الإيطالي، بسبب قواعد الدوري الإيطالي.

لكن إريكسن أثبت أنه قادر على الأداء بشكل جيد خلال فترة تواجده مع برينتفورد في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

إريكسن يمنح مانشستر يونايتد دفعة معنوية هائلة!

هذه الأخبار تعد دفعة معنوية هائلة لكتيبة المدرب إريك تين هاج، خاصة وأن المدرب الهولندي عليه التعامل مع تداعيات موقف كريستيانو رونالدو الراغب في الرحيل.

ولم يظهر رونالدو في اليوم الأول من فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الإثنين، وأكد النادي أن غيابه جاء لأسباب عائلية.

ومنح مانشستر يونايتد رونالدو الإذن بالغياب، ويصر النادي على أن "صاروخ ماديرا" ليس معروضًا للبيع.

كيف يتناسب إريكسن مع أسلوب مانشستر يونايتد؟

كما ذكرنا سابقًا في "جول GOAL" فإن تين هاج أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في التعاقد مع إريكسن، إلى جانب فرينكي دي يونج من أجل إصلاح خط الوسط.

ويرى تين هاج أن هذه المنطقة هي الأهم لتدعيمها منذ تولى رسميًا مهمة تدريب مانشستر يونايتد.

ويرى تين هاج أن إريسكن قادر على لعب دور عميق في خط الوسط، أو كلاعب رقم 10 مما يمنح الفريق المزيد من الخيارات في وسط الملعب.

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