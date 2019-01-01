الفحص الطبي يحسم موقف حازم إمام من التواجد في لقاء الزمالك وإنبي

الزمالك يستعد لمواجهة إنبي ومن بعده مازيمبي

يحدد الجهاز الطبي لنادي الزمالك موقف حازم إمام قائد الفريق من مواجهة إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المقرر لها 25 نوفمبر الجاري.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا اليوم الخميس، من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مبارياته على ستاد القاهرة الدولي خلال المباريات المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وكان ستاد القاهرة لم يستقبل أي مباريات في الدوري حتى الأن بسبب ارتباطه باستضافة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا حيث يقام النهائي عليها غدًا.

يعاني حازم إمام من شد في العضلة الخلفية، ويخضع حاليًا للجزء الأخير في البرنامج التأهيلي الخاص بالتعافي من الإصابة، وسيخضع لفحص طبي غدًا الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي ضمن الجولة الخامسة منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم 25 نوفمبر المقبل، في أول مباراة بعد عودة مباريات الدوري.

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وابتعد حازم إمام عن المشاركة مع الزمالك في الفترة الأخيرة، لحساب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق، حيث شارك قائد الفريق في 3 مباريات فقط في الموسم الحالي.