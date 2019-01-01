الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

الفحص الطبي يحدد فترة غياب ديمبلي الطويلة عن برشلونة

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أنباء سيئة لبرشلونة في بداية الموسم
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

 

أظهرت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له عثمان ديمبلي، أن الإصابة التي ألمت به في المباراة الافتتاحية لموسم الليجا، من النوع السيئ، وعلى إثرها سيغيب لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 4 لـ5 أسابيع.

وتم تشخيص إصابة الشاب الفرنسي على أنها تمزق في عضلات الفخذ الأيسر، ما يعني أنه سيواصل محنته مع الكاتلان بالخروج من حسابات ارنستو فالفيردي لفترة ليست قصيرة، استمرارًا لمسلسل إصاباته المتكررة، منذ قدومه من بوروسيا دورتموند لتعويض نيمار جونيور في صيف 2017.

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وبذلك، سيغيب عن الفريق في مباريات مهمة، أبرزها أول مباراة على الأرض ووسط الأنصار ضد بيتيس، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية لموسم الليجا الجديدة.

وسيستمر غيابه لزيارة أوساسونا، على أن يبدأ التفكير في العودة مع بدء دوري مجموعات أبطال أوروبا منتصف الشهر المقبل، إلا إذا لم يستجيب للعلاج كما ينبغي.

 

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