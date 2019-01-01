الفجيرة يقيل مدربه التشيكي هاشيك

الفجيرة لم يفز في أخر 7 مباريات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر نادي الفجيرة الإماراتي، إقالة التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني للفريق، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وعدم تحقيق الفوز بالدوري منذ عدة مباريات.

ولم يحقق الفجيرة الفوز في مباريات الدوري الإماراتي منذ 7 جولات مضت حيث تلقى 5 هزائم وتعادل في 2 مما يدل على تراجع مستوى الفريق.

وأعلن الفجيرة عن إقالة التشيكي، من أجل البحث عن العودة للانتصارات مرة أخرى والتعاقد مع مدير فني جديد خلال أيام لقيادة الفريق.

وأشارت التقارير الإماراتية في الوقت الحالي أن عبدالله مسفر هو الأقرب لقيادة الفجيرة خلال ما تبقى من الموسم الحالي من الدوري الإماراتي.

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ويحتل الفجيرة المركز الـ12 في الدوري الإماراتي، بعد مرور 14 جولة، حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وتلقى 7 هزائم، برصيد 13 نقطة.