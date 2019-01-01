الفجيرة يخطف 3 نقاط غالية من بني ياس في الدوري الإماراتي

منافسات قوية في الدوري الإماراتي

حقق الفجيرة فوزًا غاليًا على نظيره بني ياس بهدف دون رد، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "الفجيرة".

دوري الخليج العربي الإماراتي يشهد منافسة قوية بين الأندية من أجل تحسين المراكز خلال المرحلة المقبلة، والمنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

الفجيرة عاد للفوز في دوري الخليج العربي مرة أخرى، وسقوط مفاجيء لبني ياس الذي يحقق نتائج إيجابية منذ بداية الموسم الحالي.

سريعًا استطاع أصحاب الأرض في خطف هدف في الدقيقة 6 من عمر المباراة، حيث استطاع الفريق في الدفاع عن مرماه ما تبقى من وقت في اللقاء.

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وحاول بني ياس العودة إلى المباراة بشتى الطرق ولكن محاولات لاعبيه لاقت دفاعات الفجيرة واقفة كالسد أمام منطقة الجزاء مدافعين عن 3 نقاط غالية.

وبذلك ارتفع رصيد الفجيرة إلى 9 نقاط في المركز الـ11، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى 7 هزائم، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز الـ8 حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 وتلقى 3 هزائم.