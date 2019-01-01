مجيد بوقرة الوظائف الحكومية سبب خسارة الفجيرة بالسبعة أمام العين

مجيد بوقرة مدرب الفجيرة يتحدث بعد السقوط الرهيب لفريقه أمام العين بنتيجة 7-1 في الدوري الإماراتي يوم أمس

بدا مجيد بوقرة المدير الفني للفجيرة مستاءً وغاضبًا بشدة عقب خسارة فريقه أمام العين 7-1 في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي يوم أمس.

ورغم أن الفجيرة لعب شوط أول ممتاز أنهاه بالتعادل 1-1 إلا أنه سقط بشكل مريع في الفترة الثانية وتلقت شباكه 6 أهداف كاملة.

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المدرب الجزائري أكد عقب المباراة أن المشكلة الرئيسية في فريقه تتمثل بعقلية اللاعبين، بجانب عدم تفرغهم للفريق والتدريبات بسبب ارتباط عدد منهم بالعمل في وظائف حكومية.

مضيفًا "الأداء السلبي للفجيرة يظهر بعد تلقي الفريق لهدف، حيث يبدأ اللاعبون في التراجع وفقدان التركيز. علينا تغيير هذا الأمر".

"لم يتوقع أشد المتشائمين حدوث مثل هذا السيناريو الذي شهده الشوط الثاني من المباراة، أنا محبط لانتهاء اللقاء بتلك النتيجة".