فيديو | "نسيتنا وشوفت روحك علينا؟!" .. الفتح يسخر من الأهلي بطريقة قاسية بعد الخماسية

النموذجي يطقطق على الأهلي بعدما حقق أكبر نتيجة له في تاريخ مواجهاتهما!

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كما بدأ الفتح مواجهة الأهلي بالسخرية، هكذا فعل بعد نهاية اللقاء، إذ حقق مراده بالفوز، بل وأسقط الراقي بهزيمة تاريخية.

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النموذجي حقق الفوز أمس السبت أمام الراقي بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

"طقطقة" الفتح بدأت قبل المباراة، إذ نشر عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، مقطعًا من حلقة "المغترب" من مسلسل "طاش ما طاش"، وتحديدًا مشهد عودة الفنان حبيب الحبيب من الخارج ولقائه الأول بزميله ناصر القصبي، إذ يحاول الأخير التعرف على الأول في أول لقاء بينهما بعد سنوات، معلقًا: "زمان يا أهلي"، في سخرية من مشاركة الراقي العام الماضي في دوري يلو للدرجة الأولى وعودته حديثًا لدوري روشن.

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أما بعد المباراة، فاستكمل الفتح المقطع الكوميدي بين القصبي والحبيب، إذ يقول به الأول للأخير بعد التعرف عليه: "نسيتنا، شوفت روحك علينا؟!"، وعلق النموذجي: "أقول انضبط".

يشار إلى أن آخر انتصار حققه النموذجي على الأهلي قبل لقاء الأمس، كان في الدور الثاني من موسم 2020-2021م، برباعية مقابل هدف وحيد، وهي أكبر نتيجة يحققها الفتح في تاريخ مواجهات الفريقين.

وتعد هزيمة الأمس هي الأولى لكتيبة ماتياس يايسله في الموسم الجاري، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما يأتي الفتح في المركز السابع بثماني نقاط.

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