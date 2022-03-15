"الغيرة" من مزراوي وكيسييه تهدد مستقبل ثنائي برشلونة

حالة من القلق يشعر بها نادي برشلونة الإسباني، تجاه ملف التجديد للثنائي رونالد أراوخو وجافي، من أجل الحفاظ عليهما بالفريق.

المفاوضات جارية بين كل الأطراف منذ شهور لتجديد عقد الثنائي، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على الشؤون المالية.

وتعتبر الرغبة واضحة من جافي وأراوخو بالبقاء، لكنهما يشعران بالاستياء الشديد من توجهات النادي والمقترحات المقدمة حتى الآن.

لماذا يرفضان التجديد؟

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ثنائي برشلونة مستاءان لأنهما لا يران برشلونة يحرص على تلبية مطالبهما المالية مقارنة بما يحدث مع الصفقات الجديدة مثل فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن ونصير مزراوي.

وبدأت تتسرب حالة من الخوف لدى برشلونة، بسبب قرب انتهاء عقود أراوخو وجافي، حيث ينتهي تعاقدهما مع النادي الكتالوني في يونيو 2023

وأوضحت الصحيفة أن الأمور تبدو معقدة بشكل أكبر فيما يخص أراوخو، بسبب صعوبة التعامل مع وكيل أعماله،، بينما يبدو الوضع أكثر مرونة مع جافي.

وأشارت إلى وجود اختلافات واضحة فيما يعرضه برشلونة على كريستنسن وكيسييه من ناحية الرواتب، بالنظر إلى العروض المقدمة للتجديد مع أراوخو وجافي.

هل يفقد برشلونة الأمل؟

على الرغم من الانتكاسة التي حدثت مؤخرًا في المفاوضات، يطمح برشلونة في التوصل لاتفاق نهائي للتجديد مع الثنائي.

ويأتي ذلك بسبب الأهمية التي يتمتع بها جافي وأرواخو، حيث لعب كل منهما 33 و31 مباراة على التوالي، وأصبحا من أهم اللاعبين بالفريق.

ويطمح برشلونة في تفادي نفس السيناريو الذي حدث مع الفرنسي عثمان ديمبيلي، بدخوله في الأسابيع الأخيرة من عقده دون التوقيع على عقد جديد.

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