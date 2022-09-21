الغياب سيطول .. ماشاريبوف يصدم الجماهير بموعد عودته للمباريات

النصر خسر جلال الدين وبيتي مارتينيز منذ بداية الموسم

في الوقت الذي يتحدث به الإعلام السعودي عن احتمالية عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ لاعب النصر، للمشاركة في المباريات بدايةً من الكلاسيكو المقبل أمام الاتحاد، رد اللاعب بإجابة صادمة عن موعد عودته.

ماشاريبوف يضع النصر في مأزق:

اللاعب الأوزبكي لم يظهر حتى آلان مع العالمي في دوري روشن السعودي، مع مرور أربع مباريات من الموسم، إذ يغيب لمعاناته من الإصابة.

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Shahid Shahid

التقارير السعودية أكدت أن إصابة ماشاريبوف هي عبارة عن التهابات في العمود الفقري، تسبب له آلامًا شديدة، واضطر على إثرها الابتعاد عن الملعب.

هذه الإصابة حالت دون رحيل اللاعب عن العالمي في الميركاتو الصيفي الماضي، إذ كان قريبًا من الانتقال للأهلي المصري، لولا تأكد مسؤولي القلعة الحمراء من إصابته.

وزاد من الصدمة النصراوية، الكشف عن معاناة اللاعب بيتي مارتينيز من التهابات التامور؛ الغشاء المحيط بالقلب، ليخسر العالمي لاعبين دفعة واحدة منذ بداية الموسم.

ماذا قال ماشاريبوف عن موعد عودته؟

صاحب الـ29 عامًا يبدو أنه لن يكون جاهزًا للكلاسيكو المنتظر المقرر إقامته بين النصر والاتحاد، في الثاني من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ماشاريبوف أعرب عن تمنيه اللحاق بمعسكر منتخب بلاده المقبل، والمقرر إقامته في نوفمبر المقبل، لكنها مجرد أمنيات، ولم يتحدد بعد موعد عودته للملاعب.

وقال جلال الدين، خلال تصريحاته لموقع " SPORTS.uz" الأوزبكي، التي نُشرت أمس الثلاثاء: "تعافيت قليلًا، لكن الإصابة صعبة، لم أخض أول أربع مباريات مع فريقي بالدوري، ولم انضم لمعسكر منتخب بلادي الحالي، لكن إن شاء الله سأشارك في معسكر نوفمبر، أتمنى أن أتعافى بحلول هذا الوقت".

ماذا قدم ماشاريبوف مع النصر؟

جناح أيسر العالمي كان قد انضم للنصر في يناير 2021، لكن مع حرمان العالمي من التعاقدات وقتها، لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، اضطر لإعارته لنادي شباب الأهلي الإماراتي لمدة ستة أشهر.

وبدأ الأوزبكي مسيرته مع العالمي في صيف 2021، وخاض معه 29 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع ستة.

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