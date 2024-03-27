الغيابات لا تتوقف .. الاتحاد يستعيد بنزيما ويفقد مدافعه أمام الفيحاء

أخبار جيدة وأخرى سلبية في معسكر العميد

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يستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء مساء الجمعة القادم ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ويهدف الفريق لمواصلة النتائج الجيدة بعد الفوز الأخير على الفتح.

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استعدادات العميد للمباراة شهدت عودة كريم بنزيما للتدريبات الجماعية ليُصبح جاهزًا تمامًا للعب بعد غيابه منذ مواجهة الهلال في الدوري، والذي امتد للمباريات الثلاثة التالية.

الأخبار لم تكن كلها جيدة للمدرب مارسيلو جاياردو، حيث بات من المؤكد غياب المدافع سعد آل موسى عن اللقاء، إذ لم يتعاف بعد من إصابته في القدم.

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الموسى كان قد انضم للعميد قادمًا من الاتفاق بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا بنهاية الموسم، وقد أكدت التقارير الصحفية الأخيرة توجه الفريق الجداوي لتفعيل بند الشراء الذي تنتهي صلاحيته في يونيو المقبل.

الاتحاد خرج مؤخرًا من دوري أبطال آسيا بالخسارة ذهابًا إيابًا أمام الهلال، ويتبقى له المنافسة على كأسي السوبر والملك بعدما فقد عمليًا فرصه للحفاظ على لقب دوري روشن.

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