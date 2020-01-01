الغندور: كريستيانو رونالدو؟ نملك مصطفى محمد في الزمالك

مصطفى محمد قدم مستوى مميز أمام الرجاء المغربي

تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن مهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد وتألقه أمام الرجاء في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وكان مصطفى محمد قد أحرز هدفين في مرمى الرجاء، الأربعاء ليساهم في صعود فريقه إلى النهائي ليضرب موعدًا مع الأهلي .

وقال الغندور عبر قناة "الزمالك": "مع احترامي للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عندنا مصطفى محمد من أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس".

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وأضاف نجم الزمالك السابق: "مصر لم تشهد مهاجم يتميز في ضربات الرأس منذ فترة طويلة، منذ علي أبو جريشة وجمال عبدالحميد".

وتابع الغندور حديثه قائلًا: "مصطفى محمد يمتلك إمكانيات تجعله مميزًا في ضربات الرأس، لديه توقيت سليم وعضلات قوية وتوجيه للكرة بشكل رائع".

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية يوم 27 نوفمبر الجاري.