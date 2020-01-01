الغموض يسيطر على سبب غياب جاريث بيل أمام ليفانتي

هل مرض بيل كان السبب في غيابه اليوم؟

تواصل الغموض حول غياب اللاعب الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني، في قائمة مباراة فريقه أمام ليفانتي، في الدوري الإسباني اليوم السبت.

متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري قبل مواجهة ليفانتي في الجولة 25 من الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

استبعاد جاريث بيل ليس مفاجئًا بسبب غيابه عن الكثير من الأحداث في المباريات الماضية، وخروجه من القائمة عدة مرات، منذ بداية الموسم بعد كل الأخبار التي أشارت إلى قرب رحيله عن الميرنجي.

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وأشارت بعض التقارير إلى أن سبب خروج اللاعب من قائمة المباراة هو التهاب المعدة الذي أصيب به في المعدة والأمعاء، ولكن لا يوجد الكثير من الإجابات حول سبب غياب اللاعب عن طريق الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زيدان أو الجهاز الطبي.

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رودريجو كان من المستبعدين أيضاً من المشاركة في المباراة ليستمر غيابه عن الفريق لمدة شهر في مباريات الدوري، المباراة ستشهد أيضاً عودة الثنائي خاميس رودريجيز ولوكاس يوفيتش إلى قائمة المباراة بعد الغياب عن قائمة مباراة سيلتا فيجو.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الإسباني.