الغموض يحيط بمستقبل هيجواين مع تشيلسي!

مستقبل اللاعب الأرجنتيني لا يزال مجهولًا بعد انتهاء إعارته للبلوز

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين خارج حسابات تشيلسي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته من يوفنتوس مع نهاية الموسم المقبل.

ولم يسجل اللاعب الأرجنتيني مع البلوز حتى الآن سوى ثلاثة أهداف في عشر مباريات في مختلف المسابقات منذ انتقاله لقلعة ستامفورد بريدج في ميركاتو الشتاء المنصرم.

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اللاعب البالغ من العُمر 31 عامًا قد لا ينضم لتشيلسي بشكل دائم بعد الأداء المتواضع الذي قدمه في البريميرليج حتى الآن.

ولعب هيجواين النصف الأول من الموسم معارًا لصفوف ميلان من ناديه الأصلي يوفنتوس.

وانتقل هيجواين إلى تشيلسي بناء على رغبة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري الذي سبق له وأن دربه في صفوف نابولي.

وكان تشيلسي قد مُنع من شراء لاعبين لفترتي انتقالات بعد ثبوت مخالفات قوانين التعاقد مع اللاعبين الناشئين.

على الجانب الآخر يأمل يوفنتوس في إيجاد فريق آخر لهيجواين، سواء عن طريق بيع عقده بالكامل أو الإعارة.