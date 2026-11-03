رغم هزيمة الشباب المذلة والانتفاضة الجماهيرية.. الكشف عن سر عدم إقالة مارينو بوسيتش من تدريب الأهلي

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أسرار جديدة من داخل البيت الأهلاوي..

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كشف الصحفي الرياضي عبدالله أحمد عن سر عدم "إقالة" الهولندي مارينو بوسيتش، من القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي؛ رغم الغضب الجماهيري الكبير، بعد تراجع النتائج.

بوسيتش يواجه انتقادات عنيفة، منذ تولى تدريب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في صيف عام 2026؛ إلا أن الهجوم عليه زاد بشكلٍ كبير للغاية، بعد الخسارة (1-6) أمام نادي الشباب.

وأعقب هذه الخسارة المذلة، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ تعادل الفريق الأهلاوي (0-0) مع نادي السد القطري، في الأسبوع الرابع من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

* سر عدم إقالة بوسيتش

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وفي هذا السياق.. أوضح أحمد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأهلي سيكون مطالبًا بمنح بوسيتش كامل قيمة عقده؛ حال قرر "إقالته" من منصبه، بشكلٍ رسمي.

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وأعلن الصحفي الرياضي أن القيمة المالية المتبقية في عقد بوسيتش، الممتد حتى 30 يونيو 2028؛ تتجاوز مبلغ الـ45 مليون ريال سعودي.

وأضاف: "لهذا السبب؛ لم تتم إقالة بوسيتش من القيادة الفنية لتدريب الأهلي، حتى وقتنا هذا".

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واعتبر عبدالله أحمد أن التوقف الدولي القادم؛ هو الفرصة الأخيرة لإقالة مارينو بوسيتش، ومنح المدرب الجديد فترة للتعرف على الفريق الأهلاوي.