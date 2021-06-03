الغربلة بدأت .. الإطاحة بـ4 أجانب وتحديد البدلاء بالنادي الأهلي

تعرف على ما يحدث داخل الأهلي

يبدو وأن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بدأت عملها بالفعل قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بإجراء عمليات الإحلال والتجديد بصفوف الفريق، استعدادًا للموسم القادم.

وتسعى إدارة الأهلي، لتصحيح أوضاع الفريق خلال الفترة القادمة، وإعداد الراقي بشكل جيد للموسم المقبل، من أجل العودة إلى منصات التتويج من جديد.

من هم الراحلين عن الأهلي؟

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية على أن إدارة الأهلي تنوي الاستغناء عن الرباعي الأجنبي، الألماني ماركو مارين، والبوسني إلفيس ساريتش، والبرازيلي لوكاس ليما، والمغربي إدريس فتوحي.

وتسعى إدارة الأهلي للاجتماع مع كل لاعب من الرباعي المذكور، من أجل بحث كيفية رحيله عن النادي بالشكل الأمثل، وذلك من أجل التخلص من العقود سواء بالإعارة أو بيع العقود بشكل نهائي.

الأهلي يسعى لإغلاق هذا الملف نهائيًا، من أجل إعداد الفريق بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ما هو موقف الجهاز الفني الجديد؟

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الأهلي قررت الحديث مع المدير الفني القادم للفريق، والذي أصبح شبه مؤكدًا أنه الألباني بيسنيك هاسي، والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم القادم، حول مصير بعض اللاعبين.

إدارة الأهلي ستتحدث مع هاسي حول مصير الصربي ليوبومير فيسا والذي يتبقى في عقده مع الفريق موسمًا، وأيضًا الروماني أليكساندو ميتريتسا، والذي ستنتهي إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ميتريتسا من صفوف نادي نيويورك سيتي الأمريكي، لمدة 18 شهرًا على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ماذا طلب هاسي مع الأهلي؟

الصحيفة السعودية شددت على أن إدارة الأهلي حصلت على توصية من الجهاز الفني القادم، بقيادة الألباني بيسنيك هاسي، حددت بشكل مبدئي المراكز التي يحتاجها الفريق الموسم القادم، في ملف الأجانب.

هاسي اتفق مع المدير التنفيذي للفريق موسى المحياني، بالتعاقد مع جناح أيمن، بالإضافة إلى لاعبين في خط الوسط، بالتحديد في مركز المحور ولاعب أجنبي في مركز قلب الدفاع.

ويرغب المدرب الألباني في إجراء عمليات إحلال وتجديد في صفوف الفريق، قبل أن توليه المسؤولية بشكل رسمي، وذلك لإعداد الفريق للموسم القادم بشكل جيد.

هل سيكون هاسي هو المدرب المناسب للأهلي؟

أصبح المدرب الألباني بيسنيك هاسي قريبًا للغاية من توقيع عقوده مع النادي الأهلي، بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين الإدارة برئاسة ماجد النفيعي.

بيسنيك هاسي كان مدربًا لنادي الرائد، واستطاع أن يحقق نتائج جيدة مع الفريق، وهو ما دفع إدارة النادي للتعاقد معه، لخلافة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، الذي انتهت مهمته مع الراقي بنهاية الموسم الحالي.

اقرأ أيضًا ..