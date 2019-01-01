الغرافة يقسو على الريان برباعية والأهلي يخطف النقاط من العربي

حقق نادي الغرافة القطري فوزاً كبيراً على حساب الريان القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي الغرافة القطري فوزاً كبيراً على حساب الريان القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الـ20 من جولات دوري نجوم قطر.

وعلى الجانب الأخر انتهت مباراة الأهلي ومنافسه العربي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأهلي، في المباراة التي جمعتهم في نفس الجولة.

مباراة العرافة والريان كانت مثيرة منذ دقائقها الأولى حيث حصل الغرافة على ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة نفّذها عبدالعزيز حاتم بشكل ثنائي مع طارمي، لكن حارس الريان تصدى لتسديدة الدولي الإيراني.

وحصل الريان على ضربة جزاء بدوره، تمكّن تاباتا من تحويلها إلى هدف أول في اللقاء عند الدقيقة 15.

وردّ الغرافة بقوة محققا التعادل في الدقيقة 22 عن طريق فايس، ثم متقدما في النتيجة بهدف طارمي عند الدقيقة 28، لكن الريان لم تمكن من تعديل الكفّة في الدقيقة 38 برأسية الفنزويلي ريفاس، لينتهي الشوط الأول 2-2.

وتقدّم الفهود في النتيجة مجددا عند الدقيقة 56 بإمضاء المدافع لوكاس، قبل أن يضيف مهدي طارمي هدفه الشخصي الثاني، والرابع لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 78

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فوز الغرافة رفع رصيده في الدوري إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز السابع في ترتيب الدوري، بينما توقف الريان عند 33 نقطة محتلاً المركز الثالث.

🌀قبل بداية قمة الدحيل والسد ، دعونا نأخد جولة داخل غرف الملابس الفريقين ومن وصول اللاعبين.



pic.twitter.com/LUB189uOlZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

فوز الأهلي على العربي قاده إلى المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن الريان، بينما توقف رصيد العربي عند 27 في المركز السادس.