الغرافة يعلن غياب شنايدر عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الغرافة القطري تعرض لاعبه الهولندي ويسلي شنايدر للإصابة، اليوم الثلاثاء.
وأوضح النادي القطري أن الهولندي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، دون توضيح تفاصيل إصابة اللاعب.
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وفي السياق نفسه، تعرض محترف الغرافة ديوجو أمادو هو الآخر للإصابة، لكن لم يتحدد بعد مدة غيابه، حيث سيخضع لفحوصات طبية أولًا.
يذكر أن الغرافة يستعد لخوض مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا في 19 من فبراير الجاري.
💢رسميًا : الاتحاد الإنجليزي يطلب توضيح كتابيًا من يورجن كلوب بعد تصريحاته عن حكم مباراة وست هام وليفربول أمس.— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩
هذا ما قاله كلوب بالأمس👇
◀️ يبدو أن حكم المباراة عرف بين شوطي المباراة، بأن الهدف جاء من تسلل، وذلك يُفسر قراراته الغريبة، فهو رأى أن النقطة لكل فريق ستكون عادل". pic.twitter.com/FJqUAFVJSO