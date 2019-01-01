الغرافة يدعو جمهوره للاحتفال بتتويج قطر بطلًا لكأس آسيا 2019

الاحتفالات بالكأس القارية لا تزال مستمرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دعا نادي الغرافة القطري جمهوره للتواجد في مقر النادي، لمواصلة الاحتفال بتتويج منتخب قطر بطلًا لكأس آسيا 2019.

الأدعم حصل على اللقب القاري بعدما تغلب على منتخب اليابان بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة زايد الرياضية، في الأول من فبراير الماضي.

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وكتب الغرافة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كأس آسيا بنادي الغرافة، في إطار الاحتفالات بفوز الأدعم بكأس أمم آسيا 2019، يتوجه نادي الغرافة بالدعوة لكل منتسبي وجماهير الفهود للتواجد بمقر النادي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة القادم، لأخذ الصور التذكارية مع الكأس".

🔵 كأس آسيا بنادي #الغرافة 💛💙



في اطار الاحتفالات بفوز الأدعم بكأس أمم اسيا 2019, يتوجه نادي الغرافة بالدعوة لكل منتسبي وجماهير الفهود للتواجد بمقر النادي في تمام "الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة القادم"

لأخذ الصور التذكارية مع الكأس🏆#قطر_ابطال_اسيا_2019 🇶🇦 pic.twitter.com/RGbur0XLCe — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) ٦ مارس ٢٠١٩

يذكر أن قطر حصدت اللقب بعدما تصدرت مجموعتها محققة العلامة الكاملة، ثم تغلبت على العراق في دور الـ16 بهدف وحيد.

وفي ربع النهائي، فاز الأدعم أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد، ليلاقي أصحاب الأرض الإمارات في نصف النهائي ويتغلب عليهم برباعية نظيفة.